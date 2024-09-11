Кейн отреагировал на 901-й гол Криштиану Роналду

«Достижение Роналду? Я в 31 год нахожусь в отличной форме, у меня все в порядке как физически, так и морально. Но есть другие футболисты, которые играют намного дольше меня. Один из них – это Криштиану. Он своим примером показывает, что можно оставаться на высоком уровне очень долго», - передает слова англичанина The Telegraph.