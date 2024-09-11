Кейн отреагировал на 901-й гол Криштиану Роналду

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о достижении 39-летнего португальского бомбардира Криштиану Роналду. Нападающий отметился 901-м голом в карьере.
«Достижение Роналду? Я в 31 год нахожусь в отличной форме, у меня все в порядке как физически, так и морально. Но есть другие футболисты, которые играют намного дольше меня. Один из них – это Криштиану. Он своим примером показывает, что можно оставаться на высоком уровне очень долго», - передает слова англичанина The Telegraph.
Ранее в прессе появился прогноз на то, когда Роналду забьет свой 1000-й гол в карьере. Это должно произойти 15 февраля 2028 года, когда португальцу будет 43 года.
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