Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о будущем Мусиалы

Макс Эберль, занимающий должность спортивного директора «Баварии», высказался о будущем Джамала Мусиалы.

21-летнюю звезду связывают со скорым уходом из клуба на фоне истекающего в 2026 году контракта.

«Джамал – игрок, каких мало. Почти после каждого матча товарищи по команде в восторге от него – для них большое удовольствие играть вместе с ним. В свой 21 год он зарекомендовал себя на высочайшем уровне, и его путь в «Баварии» далёк от завершения. Он хочет выигрывать трофеи – такую же цель ставим мы. Мы с Джамалом всегда на связи, нас ждут дальнейшие обсуждения. В будущем Мусиала должен стать лицом нашего клуба», – сказал в интервью SportBild Эберль.