Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн забил 68 голов в 100 матчах за сборную Англии

10 Сентября 2024 • 23:52 Комментировать
Англия
2:0
Финляндия
окончен

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн успешно провёл свой сотый матч за сборную Англии.

Юбилейным для 31-летнего игрока стал поединок Лиги наций против Финляндии, завершившийся со счётом 2:0. Кейн стал автором обоих забитых мячей – теперь в его активе 68 голов в 100 матчах за английскую национальную команду.

Форвард «Баварии» увеличил отрыв от преследователей в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии. На втором месте располагается Уэйн Руни, забивший 53 раза в 120 встречах, третий – сэр Бобби Чарльтон с 49 голами в 106 матчах.

Дебют Гарри Кейна в сборной состоялся в марте 2015 года при рулевом Рое Ходжсоне.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Уэйн Руни Сборная Англии Сэр Бобби Чарльтон Гарри Кейн ещё теги

Новости по матчу

10 Сентября
23:52
Кейн забил 68 голов в 100 матчах за сборную Англии
23:39
Бенефис юбиляра Кейна: Гарри дублем отметил соточку и принёс Англии победу над Финляндией
23:35
Мадуэке ассистировал Кейну спустя 10 минут после выхода на замену в дебюте
23:20
Игрок «Челси» Мадуэке дебютировал за сборную Англии
21:44
В старте сборной Англии впервые за 32 года появился игрок из французского клуба
21:15
Англия - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:01
Кейн и Грилиш — в стартовом составе сборной Англии на матч с Финляндией
16:46
Мор: «Англичане оторвутся на Финляндии»
00:55
Прогноз на точный счёт матча Англия — Финляндия Лиги наций — 10 сентября 2024
09 Сентября
21:58
Ставка и прогноз на матч Англия — Финляндия Лиги наций УЕФА — 10 сентября 2024
21:57
Гарри Кейн проведёт 100-й матч за сборную Англии
20:49
Англия – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» подписала нового нападающего
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо
Спортивные новости
Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
10 Сентября
23:52 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 68 голов в 100 матчах за сборную Англии
22:49 · Германия. Бундеслига
Ундав забил свой дебютный гол за сборную Германии
21:39 · Англия. Премьер-лига
Мусиала хочет перейти в «Манчестер Сити», чтобы выиграть «Золотой мяч» слухи
11:40 · Германия. Бундеслига
Маттеус оценил работу Компани в «Баварии»
05:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Иногда Вирцу следует быть более эгоистичным»
04:53 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2 слухи
04:43 · Германия. Бундеслига
Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду
04:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А слухи
00:13 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – о контракте Мусиалы: «Он может стать новым Мюллером»
09 Сентября
23:43 · Германия. Бундеслига
«Реал» следит за Хаби Алонсо и ключевым игроком «Байера»
21:46 · Германия. Бундеслига
Гирасси может дебютировать за дортмундскую «Боруссию» уже в пятницу слухи
21:21 · Германия. Бундеслига
Фёллер рассказал, когда уйдёт с поста спортивного директора Немецкого футбольного союза
20:50 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» работает над трансфером бывшего игрока «ПСЖ» слухи
04:23 · Германия. Бундеслига
Упамекано поделился мнением о Компани
03:44 · Германия. Бундеслига
Гранд Серии А поспорит с «Баварией» и «Барселоной» за Та слухи
02:45 · Германия. Бундеслига
Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса
01:06 · Германия. Бундеслига
Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом 1
08 Сентября
23:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» начала работу над подписанием звезды Бундеслиги
10:42 · Германия. Бундеслига
Киммих отреагировал на непопадание Мусиалы в число номинантов на «Золотой мяч»
09:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Нойеру
08:44 · Германия. Бундеслига
Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси 1
08:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Мюллеру
07 Сентября
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха бывшей звездой «Манчестер Сити»
11:40 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет бесплатно подписать двух футболистов сборной Германии
Все новости
Рекомендуем