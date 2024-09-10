Кейн забил 68 голов в 100 матчах за сборную Англии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн успешно провёл свой сотый матч за сборную Англии.

Юбилейным для 31-летнего игрока стал поединок Лиги наций против Финляндии, завершившийся со счётом 2:0. Кейн стал автором обоих забитых мячей – теперь в его активе 68 голов в 100 матчах за английскую национальную команду.

Форвард «Баварии» увеличил отрыв от преследователей в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии. На втором месте располагается Уэйн Руни, забивший 53 раза в 120 встречах, третий – сэр Бобби Чарльтон с 49 голами в 106 матчах.

Дебют Гарри Кейна в сборной состоялся в марте 2015 года при рулевом Рое Ходжсоне.