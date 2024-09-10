Ундав забил свой дебютный гол за сборную Германии

Вечером 10 сентября сборные Нидерландов и Германии проводят очный матч в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. По итогу первого тайма немцы обыгрывают соперника – 2:1.

В составе Бундестим отличился Дениз Ундав. Любопытно, что этот гол стал первым для этого немца турецкого происхождения за национальную сборную Германии. Более того, спустя несколько минут Ундав оформил ассист партнёру. Таким образом, во вторничном матче Ундав смог отличиться и дебютным голом, и дебютным ассистом.

Напомним, что текстовую трансляцию матча Нидерланды – Германия проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи!