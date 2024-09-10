Маттеус оценил работу Компани в «Баварии»

«В коллективе хорошо приняли нового тренера. Ситуация наладилась. Публичные дискуссии об игроках команды больше не ведутся, этот урок усвоен. Предыдущий наставник часто выступал с заявлениями по футболистам.

Компани знает, как найти подход к игрокам. Он открыто общается с ними внутри клуба и никого не критикует публично», - передает слова Маттеуса Sky Sport.