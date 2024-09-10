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Маттеус оценил работу Компани в «Баварии»

10 Сентября 2024 • 11:40 Комментировать

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о работе бельгийского специалиста Венсана Компани на посту главного тренера мюнхенской «Баварии».

«В коллективе хорошо приняли нового тренера. Ситуация наладилась. Публичные дискуссии об игроках команды больше не ведутся, этот урок усвоен. Предыдущий наставник часто выступал с заявлениями по футболистам.

Компани знает, как найти подход к игрокам. Он открыто общается с ними внутри клуба и никого не критикует публично», - передает слова Маттеуса Sky Sport.

38-летний бельгиец возглавил «Баварию» минувшим летом, заключив контракт на три года.

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Бавария Лотар Маттеус Венсан Компани ещё теги
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