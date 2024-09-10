Нагельсманн: «Иногда Вирцу следует быть более эгоистичным»

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре полузащитника Флориана Вирца.

21-летний представитель «Байера» считается главной молодой звездой сборной Германии наряду с Джамалом Мусиалой. По словам Нагельсманна, оба игрока спокойно реагируют на шумиху вокруг себя.

«Их нельзя назвать эгоистичными игроками, а в случае с Фло всё даже наоборот – иногда он слишком бескорыстен и отдаёт пас там, где может забивать сам. Вирц и Мусиала невероятно трудолюбивы. У меня нет ощущения, что кто-то из них может потерять связь с реальностью из-за ажиотажа», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Нидерландов, который состоится во вторник.