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Нагельсманн: «Иногда Вирцу следует быть более эгоистичным»

10 Сентября 2024 • 05:12 Комментировать
Нидерланды
...
Германия
Через 15 ч. 48 мин.

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре полузащитника Флориана Вирца.

21-летний представитель «Байера» считается главной молодой звездой сборной Германии наряду с Джамалом Мусиалой. По словам Нагельсманна, оба игрока спокойно реагируют на шумиху вокруг себя.

«Их нельзя назвать эгоистичными игроками, а в случае с Фло всё даже наоборот – иногда он слишком бескорыстен и отдаёт пас там, где может забивать сам. Вирц и Мусиала невероятно трудолюбивы. У меня нет ощущения, что кто-то из них может потерять связь с реальностью из-за ажиотажа», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Нидерландов, который состоится во вторник.

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Бавария Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Флориан Вирц Джамал Мусиала Байер ещё теги

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