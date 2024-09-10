Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не планирует меняться, как это сделал Криштиану Роналду.

С возрастом португалец становился всё более «чистым» форвардом. В последние годы он всё меньше отходит в глубину и всё чаще заточен исключительно на завершение атак.

«Это зависит от обстоятельств, тренеров, системы, – высказывается Кейн. – Я всегда был тем, кто способен играть и высоко, и глубоко, у меня достаточно разносторонний стиль.

Сейчас самое главное – преуспеть с «Баварией» при новом тренере. В нашей игре много интенсивного прессинга, приходится часто оказывать оказывать давление на соперников, и это помогает мне совершенствоваться. Футбол движется в эту сторону – персональный прессинг становится всё популярнее», – цитирует Bayern & Germany 31-летнего англичанина.