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Кейн считает, что вряд ли повторит путь Роналду

10 Сентября 2024 • 04:43 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не планирует меняться, как это сделал Криштиану Роналду.

С возрастом португалец становился всё более «чистым» форвардом. В последние годы он всё меньше отходит в глубину и всё чаще заточен исключительно на завершение атак.

«Это зависит от обстоятельств, тренеров, системы, – высказывается Кейн. – Я всегда был тем, кто способен играть и высоко, и глубоко, у меня достаточно разносторонний стиль.

Сейчас самое главное – преуспеть с «Баварией» при новом тренере. В нашей игре много интенсивного прессинга, приходится часто оказывать оказывать давление на соперников, и это помогает мне совершенствоваться. Футбол движется в эту сторону – персональный прессинг становится всё популярнее», – цитирует Bayern & Germany 31-летнего англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Гарри Кейн Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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