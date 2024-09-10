«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А

Левый защитник миланского «Интера» Федерико Димарко может перебраться в «Баварию».

Мюнхенский клуб изучает потенциальные варианты замены Альфонсо Дэвису, чей контракт истекает по окончании текущего сезона. Как информирует Goal со ссылкой на Calciomercato, гранд Бундеслиги присматривается к кандидатуре Димарко. Трансфер может состояться летом следующего года.

Контракт Федерико Димарко с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость 26-летнего итальянца составляет 50 млн евро.

На Альфонсо Дэвиса, напомним, претендует мадридский «Реал». «Сливочные» хотят переманить канадца свободным агентом.