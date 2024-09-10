Президент «Баварии» – о контракте Мусиалы: «Он может стать новым Мюллером»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на вопрос о ситуации с контрактом полузащитника Джамала Мусиалы.

Действующее соглашение 21-летнего игрока истекает по окончании следующего сезона. В мюнхенском клубе не скрывают желания пролонгировать сотрудничество с молодой звездой.

«Мы намерены сделать всё возможное, чтобы сохранить Мусиалу на как можно более долгий срок. На мой взгляд, он мог бы стать новым Томасом Мюллером и провести в «Баварии» следующие 20 лет», – приводит журналист Мануэль Бонке слова Хайнера.

На счету Джамала Мусиалы 44 забитых мяча и 31 результативный пас в 166 матчах за «Баварию» во всех соревнованиях.