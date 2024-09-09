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«Реал» следит за Хаби Алонсо и ключевым игроком «Байера»

09 Сентября 2024 • 23:43 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
14.09 16:30

В мадридском «Реале» не отказались от планов на главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский специалист считался одним из основных кандидатов на пост у руля «сливочных» по ходу прошлого сезона, когда в прессе объявили о скором уходе Карло Анчелотти в сборную Бразилии. Итальянец остался и продлил контракт с «Реалом» до 2026 года, поэтому вопрос приглашения Алонсо утратил актуальность. Тем не менее, по информации журналиста Маттео Моретто, в «королевском клубе» продолжают внимательно наблюдать за успехами Хаби в «Байере» – он по-прежнему видится мадридцам идеальным будущим преемником Анчелотти.

Кроме того, как отмечает источник, «Реал» активно следит и за полузащитником «фармацевтов» Флорианом Вирцем. Вероятно, гранд Ла Лиги попробует провернуть громкий трансфер молодой немецкой звезды уже следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Флориан Вирц Байер ещё теги

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