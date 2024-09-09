Новичок дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси может дебютировать за свой новый клуб уже в следующем матче Бундеслиги. Его «шмели» проведут в пятницу 13 сентября против «Хайденхайма».

Напомним, что Гирасси перешёл в новый клуб с травмой, её он получил в последний международный перерыв прошлого сезона. По информации Kicker, перед текущим международным перерывом Гирасси вернулся к тренировкам команды и медленно увеличивал нагрузку, чтобы набрать форму за двухнедельный перерыв. Таким образом, 28-летний игрок потенциально может дебютировать за дортмундский клуб в пятничный вечер.