Фёллер рассказал, когда уйдёт с поста спортивного директора Немецкого футбольного союза

Спортивный директор DFB (Немецкого футбольного союза) Руди Фёллер заявил, что покинет свой пост стопроцентно после чемпионата мира 2026 года.

«Для меня 2026 год – это, очевидно, конец. На самом деле, я хотел уйти ещё сейчас», - говорит Фёллер для Bild.

Фёллер заменил на посту Оливера Бирхоффа в 2023 году после провального для сборной Германии чемпионата мира в Катаре. В 2024 году на домашнем Евро сборная Германии остановилась лишь на стадии четвертьфинала, где проиграла выигравшей турнир сборной Испании.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт летом 2026 года в трёх странах – Мексике, США и Канаде.