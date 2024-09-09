Несмотря на то, что полузащитник Эрик Эбимбе не хочет покидать немецкий «Айнтрахт», турецкий «Галатасарай» продолжает вести переговоры с игроком.

Как сообщает L'Équipe, сторона футболиста отклонила первое предложение турецкого клуба, и теперь «Галатасарай» готовит новый контракт с более хорошими условиями.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Эбимбе был одним из ключевых футболистов команды, на первые матчи нового сезона он не попал в заявку. Кроме того, по информации авторитетного французского издания, в Турции полузащитник будет получать в два раза больше, чем сейчас.