Упамекано поделился мнением о Компани

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано рассказал, что думает о главном тренере команды Венсане Компани.

Бельгиец заменил во главе мюнхенского коллектива Томаса Тухеля после завершения прошлого сезона, ставшего для «Баварии» провальным.

«Компани – отличный тренер, его команды играют в привлекательный футбол. Я очень рад, что он работает в «Баварии». Он даёт мне много советов, ведь раньше выступал на той же позиции, что и я», – ответил Упамекано на вопрос о Компани на пресс-конференции, прошедшей в преддверии матча сборных Франции и Бельгии. Встреча состоится в понедельник в рамках Лиги наций.