Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гранд Серии А поспорит с «Баварией» и «Барселоной» за Та слухи

09 Сентября 2024 • 03:44 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
14.09 16:30

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та продолжает привлекать интерес со стороны топ-клубов.

Немецкий игрок не продлит контракт с «фармацевтами», истекающий следующим летом, о чём недавно сообщил сам. Главными претендентами на 28-летнего центрбека считаются «Бавария» и «Барселона», однако этим интерес к футболисту не ограничивается. По сведениям журналиста Паскуале Гуарро, побороться за Та, когда тот станет свободным агентом, планирует и миланский «Интер». Переговоры пока не ведутся, но первые контакты уже установлены.

Джонатан Та уйдёт из «Байера» после десяти лет пребывания в клубе. Трансферная стоимость лидера обороны леверкузенцев оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Барселона Джонатан Та Байер ещё теги

Новости по матчу

08 Сентября
23:32
«Барселона» начала работу над подписанием звезды Бундеслиги
07 Сентября
05:59
Та объяснил решение уйти из «Байера»
02:43
Та: «Я ухожу из «Байера» 1
02:23
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
03 Сентября
21:07
«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал Юран рассказал, где хочет работать
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Сборная Испании потеряла Ольмо Роналду – первый игрок в истории, забивший 900 голов в официальных матчах
Спортивные новости
Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
04:23 · Германия. Бундеслига
Упамекано поделился мнением о Компани
03:44 · Германия. Бундеслига
Гранд Серии А поспорит с «Баварией» и «Барселоной» за Та слухи
02:45 · Германия. Бундеслига
Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса
01:06 · Германия. Бундеслига
Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом
08 Сентября
23:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» начала работу над подписанием звезды Бундеслиги
10:42 · Германия. Бундеслига
Киммих отреагировал на непопадание Мусиалы в число номинантов на «Золотой мяч»
09:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Нойеру
08:44 · Германия. Бундеслига
Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси
08:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Мюллеру
07 Сентября
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха бывшей звездой «Манчестер Сити»
11:40 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет бесплатно подписать двух футболистов сборной Германии
05:59 · Германия. Бундеслига
Та объяснил решение уйти из «Байера»
04:45 · Германия. Бундеслига
Редактор France Football объяснил отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»
02:43 · Германия. Бундеслига
Та: «Я ухожу из «Байера» 1
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:45 · Германия. Бундеслига
Мусиала поделился мыслями о своей роли в сборной Германии после ухода ветеранов
01:08 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, готов ли сменить «Баварию» на зарубежный топ-клуб
06 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
21:36 · Германия. Бундеслига
Клопп будет тренировать «Боруссию» 2
20:14 · Германия. Бундеслига
Погиб 33-летний тренер команды «Айнтрахта» U19
03:26 · Англия. Премьер-лига
Агент Кьезы предлагал услуги игрока «Баварии» – клуб ответил отказом
05 Сентября
15:04 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»
14:40 · Германия. Бундеслига
Спортдиректор «Баварии» высказался о том, что Мусиала не стал номинантом на «Золотой мяч»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг прокомментировал назначение Киммиха новым капитаном сборной Германии
Все новости
Рекомендуем