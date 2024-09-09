Центральный защитник «Байера» Джонатан Та продолжает привлекать интерес со стороны топ-клубов.

Немецкий игрок не продлит контракт с «фармацевтами», истекающий следующим летом, о чём недавно сообщил сам. Главными претендентами на 28-летнего центрбека считаются «Бавария» и «Барселона», однако этим интерес к футболисту не ограничивается. По сведениям журналиста Паскуале Гуарро, побороться за Та, когда тот станет свободным агентом, планирует и миланский «Интер». Переговоры пока не ведутся, но первые контакты уже установлены.

Джонатан Та уйдёт из «Байера» после десяти лет пребывания в клубе. Трансферная стоимость лидера обороны леверкузенцев оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.