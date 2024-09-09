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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани рассказал, как относится к критике Маттеуса

09 Сентября 2024 • 02:45 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что готов к критике в свой адрес.

Мюнхенцы одержали две победы в двух матчах Бундеслиги при бельгийском наставнике, однако легендарный экс-футболист Лотар Маттеус раскритиковал игру команды в обороне.

«Я знаю, что о нас в любом случае будут говорить, – отвечает Компани на вопрос о словах Маттеуса. – Опыт в «Андерлехте» многому меня научил. Я вырос в этой среде, поэтому критика меня не слишком волнует.

Когда работаешь в «Баварии», которая входит в пятёрку крупнейших клубов мира, нет ни единого мгновения, когда ты не находился бы в центре внимания. Главное – не усложнять ситуацию и сосредоточиться на самом важном – победах и постоянном стремлении к развитию», – цитирует Bayern & Germany рулевого «Баварии».

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Бавария Лотар Маттеус Венсан Компани ещё теги

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