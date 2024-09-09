Компани ответил, какие цели перед ним поставила «Бавария»

Венсан Компани поведал о своих целях в должности главного тренера «Баварии».

Бельгиец занял пост во главе мюнхенского гранда минувшим летом, после провального для команды прошлого сезона.

«Какие цели были поставлены передо мной? Конечно, когда речь о таком клубе, как «Бавария», нужно выигрывать трофеи. Но для меня это не в новинку – я вырос на победой культуре в «Андерлехте». Даже в «Бёрнли» – клубе с третьим самым низким бюджетом в Премьер-лиге – я стремился побеждать в каждом матче», – сказал в интервью DH les Sports + Компани.

«Бавария» стартовала в новом розыгрыше Бундеслиги с двух побед в двух матчах.