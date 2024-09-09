«Бавария» пыталась подписать звезду «Барселоны» летом

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг был интересен «Баварии».

Согласно многочисленным слухам, каталонский гранд был готов к продаже хавбека, однако потенциальных покупателей отпугнула травматичность нидерландца. По данным CaughtOffside, в начале лета де Йонг фигурировал в списке целей «Баварии». Мюнхенцы связались с «Барселоной», но до официальных переговоров дело так и не дошло.

В настоящий момент Френки де Йонг продолжает залечивать травму, полученную в апреле. Руководство «сине-гранатовых» хотело бы продлить контракт 27-летнего хавбека с сокращением зарплаты, но игрок не торопится отвечать согласием.