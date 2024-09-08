«Барселона» начала работу над подписанием звезды Бундеслиги

«Барселона» намерена переманить в свои ряды центрального защитника «Байера» Джонатана Та.

Летом 28-летний футболист хотел перебраться в «Баварию», но мюнхенцам не удалось удовлетворить трансферные требования центрбека. По окончании сезона Та можно будет подписать бесплатно – он не продлит истекающий контракт с «фармацевтами». По сообщениям журналиста Маттео Моретто, «Барселона» уже начала работу над будущим подписанием чемпиона Германии. В ближайшие недели в каталонском клубе намерены выяснить, насколько сделка осуществима с финансовой точки зрения.

Джонатан Та выступает за «Байер» с 2015 года. На его счету 14 забитых мячей в 357 поединках за леверкузенцев во всех турнирах.