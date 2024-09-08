Киммих отреагировал на непопадание Мусиалы в число номинантов на «Золотой мяч»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на непопадание одноклубника Джамала Мусиалы в список 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Не понимаю, по каким критериям выбирали претендентов. Я считаю, что лучшие футболисты должны быть в этом списке. Мусиала определенно один из них», - передает слова Киммиха инсайдер Керри Хау в соцсетях.

В сезоне-2023/2024 Джамал поучаствовал в 38 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября. Главными претендентами на престижную награду являются Винисиус Жуниор и Родри Эрнандес.