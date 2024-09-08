Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» задумывается над поиском нового главного тренера. Нынешний наставник команды Карло Анчелотти может не доработать до конца свой контракт и уехать в Саудовскую Аравию следующим летом. Трудовой договор итальянца рассчитан до лета 2026 года.

Согласно данным портала Todofichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находятся два известных специалиста. Первый – это главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Вторым вариантом является немец Юрген Клопп, который находится без работы после ухода из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён