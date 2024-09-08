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Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо

08 Сентября 2024 • 10:22 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» задумывается над поиском нового главного тренера. Нынешний наставник команды Карло Анчелотти может не доработать до конца свой контракт и уехать в Саудовскую Аравию следующим летом. Трудовой договор итальянца рассчитан до лета 2026 года.

Согласно данным портала Todofichajes, в сфере интересов «королевского» клуба находятся два известных специалиста. Первый – это главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Вторым вариантом является немец Юрген Клопп, который находится без работы после ухода из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Юрген Клопп ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
08 Сентября 2024 в 11:26
Алонсо конечно выстрелил с Байерном , но финал провалил круто в ЛЕ , как бы не было как у Барсы с Хави , а Клопп это однозначно залог на успех , я бы хотел либо немца в Реале , либо Унаи . А по чеснаку очень хочется что бы свалил агроном ..
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