«Бавария» приняла решение по Нойеру

Руководство мюнхенской «Баварии» планирует заключить новое трудовое соглашение с голкипером команды Мануэлем Нойером. Об этом рапортуют немецкие СМИ.

Немецкий топ-клуб собирается предложить опытному вратарю новый контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. Срок действующего соглашения между 38-летним игроком и мюнхенцами истекает летом 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в четыре миллиона евро.

За «Баварию» Нойер выступает с июля 2011 года. В новом розыгрыше немецкой Бундеслиги Мануэль провел два поединка, в которых пропустил два мяча.