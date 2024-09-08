Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси

«Когда я наблюдаю за игрой Месси, Роналду и Модрича, всех тех, кому уже больше 35 лет, меня это сильно вдохновляет. Они своим примером показывают, что можно играть на самом высоком уровне в течение долгих лет. Я хотел бы играть на высоком уровне как можно дольше», - передает слова 31-летнего голеадора.