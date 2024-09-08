«Бавария» приняла решение по Мюллеру

Руководство мюнхенской «Баварии» определилось с будущим в команде нападающего Томаса Мюллера. По информации журналиста Экрема Конура, немецкий клуб хочет пролонгировать сотрудничество с опытным футболистом.

В клубе уважают лидерские качества Томаса и его вклад в историю «Баварии». Боссы готовы продлить контракт 34-летнего игрока. Действующий трудовой договор между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Рыночная стоимость форварда составляет восемь миллионов евро.

В общей сложности Мюллер провел 710 поединков за «Баварию». Нападающий записал на свой счет 286 голов и 274 результативных паса.