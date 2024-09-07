«Барселона» хочет бесплатно подписать двух футболистов сборной Германии

Каталонская «Барселона» планирует усилить состав команды двумя немецкими футболистами. Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, в сфере интересов «сине-гранатовых» находятся защитник «Байера» Джонатан Та и хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

Источник отмечает, что руководство каталонского гранда хочет подписать этих футболистов бесплатно в следующем году. Контракты Та и Киммиха с нынешними клубами истекают летом 2025 года.

«Барселона» успешно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Испании. После четырех туров подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 12 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.