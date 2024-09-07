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Та объяснил решение уйти из «Байера»

07 Сентября 2024 • 05:59 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
14.09 16:30

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та рассказал, почему решил покинуть клуб.

Немецкий футболист собирался расстаться с «фармацевтами» и присоединиться к «Баварии» прошедшим летом, но клубы не согласовали условия трансфера. Текущий сезон станет для Та последним в «Байере» – он не будет продлевать истекающий контракт и уйдёт свободным агентом по окончании кампании.

«Я в Леверкузене уже девять лет, пережил взлёты и падения, а самым ярким этапом стал фантастический прошлый сезон. После этого я подумал, что если продлю контракт, то останусь здесь до тридцатилетия. Футбольная карьера коротка, я хочу выжать из неё максимум.

Летом у меня было ощущение, что пора попробовать что-то новое – сейчас, после сверхуспешного сезона. Я сделал всё, что зависело от меня в этом вопросе, но клубы не договорились.

Были предложения и от других клубов, не только от «Баварии». Мне нравится в «Байере», но я хотел, чтобы всё было максимально рационально», – цитирует Bayern & Germany Та.

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