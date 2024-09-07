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Чемпионат Германии. Бундеслига

Редактор France Football объяснил отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»

07 Сентября 2024 • 04:45 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Футболист «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала не попал в тридцатку претендентов на «Золотой мяч».

Невключение 21-летнего игрока в список номинированных вызвало споры в футбольном мире. Главный редактор France Football Винсент Гарсия объяснил, почему одарённый немец не претендует на награду.

«Факт отсутствия Мусиалы в числе 30 номинантов не ставит под сомнение его талант, который очевиден для всех. Он был в списке в 2023, а также претендовал на награду лучшему молодому игроку. Как и в случае с Джудом Беллингемом, его статус изменился, и в этом году ожидания от него были выше.

На мой взгляд, есть три причины, почему Джамал не был выбран комитетом: во-первых, не самая убедительная статистика в Лиге чемпионов, во-вторых – он не смог проявить себя в ключевых матчах, в-третьих – «Бавария» провела неудачный сезон, что тоже не помогло Мусиале. Я уверен, что он вернётся в список номинированных в будущем», – приводит журналист Филипп Кесслер слова Гарсии.

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