Та: «Я ухожу из «Байера»

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та подтвердил свой предстоящий уход из клуба.

28-летний игрок покинет ряды «фармацевтов» по окончании сезона на правах свободного агента. Его действующий контракт, истекающий в конце июня следующего года, не будет продлён.

«Моё решение, как и прежде, ясно – я не буду продлевать контракт с «Байером», – заявил в интервью Süddeutsche Zeitung Та, ставший победителем Бундеслиги и Кубка Германии в составе команды Хаби Алонсо в прошлой кампании.

Главным претендентом на Джонатана Та считается «Бавария». Также в числе заинтересованных фигурируют «Барселона» и представители чемпионата Англии.