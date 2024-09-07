Мусиала поделился мыслями о своей роли в сборной Германии после ухода ветеранов

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала считается потенциальным новым лидером сборной Германии.

Недавно с немецкой национальной командой попрощались Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Тони Кроос и Илкай Гюндоган. Ожидается, что после ухода ветеранов роль одного из лидеров бундестим способен взять на себя 21-летний Мусиала.

«Во время Евро я понял, что могу брать на себя больше ответственности в сборной. Но ответственность на поле должен нести каждый из нас. Мы помогаем друг другу. Чем больше опыта я приобрету, тем ближе буду к статусу лидера», – цитирует Bayern & Germany молодую звезду немецкого футбола.