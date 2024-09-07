Мусиала рассказал, готов ли сменить «Баварию» на зарубежный топ-клуб

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос о своём будущем.

Контракт 21-летнего атакующего полузащитника с мюнхенцами истекает относительно скоро – в середине 2026 года. Слухи нередко связывают молодую звезду сборной Германии с переездом за границу.

В интервью WELT AM SONNTAG у Мусиалы спросили, готов ли он последовать примеру своего друга Джуда Беллингема и попробовать силы в составе гранда зарубежного чемпионата: «Я счастлив в «Баварии» и полностью сосредоточен на текущих целях клуба и сборной. Честно говоря, я не думаю о том, где буду через пять лет. В мире футбола всё может быстро измениться», – ответил Джамал.