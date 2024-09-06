Клопп будет тренировать «Боруссию»

Экс-главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встанет у мостика «Боруссии» Дортмунд в прощальном матче легенд «шмелей» Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски.

6 сентября в официальном аккаунте дортмундского клуба появилась фотография Клоппа в черно-желтой футболке, подписанная «смотрите, кто здесь».

Ранее «Боруссия» заявляла о том, что немецкий специалист прервёт свой футбольный отпуск и возглавит команду в рамках товарищеской встречи.

Напомним, что Юрген Клопп уже тренировал «Боруссию» Дортмунд с 2008 по 2015 год. За 318 официальных матчей они вместе выиграли пять трофеев, включая два чемпионства Бундеслиги.