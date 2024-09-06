Погиб 33-летний тренер команды «Айнтрахта» U19

В четверг, 5 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия ушел из жизни 33-летний Хельге Раше, главный тренер команды «Айнтрахта» U19.

По данным, указанным на официальном сайте клуба, автомобиль, за рулём которого находился Раше, съехал с дороги и столкнулся с деревом, вследствие чего тренер скончался от полученных травм на месте происшествия. Причина аварии на данный момент остаётся неизвестной.

Сайт клуба также отмечает, что Раше присоединился к «Айнтрахту» в сезоне 2020/21 и с тех пор руководил юношеской командой. В прошлые годы он вместе с командой отметил выход во 2-й раунд Кубка Германии среди юниоров.