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«Реал» выбрал замену Анчелотти – итальянец может уехать в другую страну

06 Сентября 2024 • 15:56 Комментировать (1)

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Впрочем, итальянский специалист может покинуть тренерский мостик в мадридском клубе раньше. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Рамона Альвареса, Анчелотти взвешивает варианты по будущему и думает о возможном переезде в Саудовскую Аравию. Там топ-тренер может присоединиться к быстрорастущему проекту, название которого не раскрывается.

В то же время отмечается, что «Реал» уже строит планы по будущему без Анчелотти. В качестве идеального преемника итальянцу «сливочные» определили Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
06 Сентября 2024 в 16:46
Это будет самая моя большая радость , большая была только когда дрища сплавили .
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