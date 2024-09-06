«Реал» выбрал замену Анчелотти – итальянец может уехать в другую страну

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Впрочем, итальянский специалист может покинуть тренерский мостик в мадридском клубе раньше. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Рамона Альвареса, Анчелотти взвешивает варианты по будущему и думает о возможном переезде в Саудовскую Аравию. Там топ-тренер может присоединиться к быстрорастущему проекту, название которого не раскрывается.

В то же время отмечается, что «Реал» уже строит планы по будущему без Анчелотти. В качестве идеального преемника итальянцу «сливочные» определили Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».