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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»

05 Сентября 2024 • 15:04 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Вратарь каталонской «Барселоны» Мануэль Нойер высказался насчёт получения роли основного голкипера в сборной Германии. Напомним, Мануэль Нойер после Евро-2024 объявил о завершении международной карьеры.

«Я всегда хотел быть первым номером в сборной. К сожалению, за последнее десятилетие мне не удалось этого достичь. Я конкурировал с Нойером, у которого была невероятная карьера, и он всегда выдерживал давление», – сказал тер Штеген на пресс-конференции.

Тер Штеген выступает за каталонскую «Барселону» с 2014 года, но с того времени Марку-Андре не удавалось выиграть конкуренцию у Нойера в сборной Германии.

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Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

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