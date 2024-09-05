Тер Штеген: «Я всегда хотел быть первым номером в сборной»

Вратарь каталонской «Барселоны» Мануэль Нойер высказался насчёт получения роли основного голкипера в сборной Германии. Напомним, Мануэль Нойер после Евро-2024 объявил о завершении международной карьеры.

«Я всегда хотел быть первым номером в сборной. К сожалению, за последнее десятилетие мне не удалось этого достичь. Я конкурировал с Нойером, у которого была невероятная карьера, и он всегда выдерживал давление», – сказал тер Штеген на пресс-конференции.

Тер Штеген выступает за каталонскую «Барселону» с 2014 года, но с того времени Марку-Андре не удавалось выиграть конкуренцию у Нойера в сборной Германии.