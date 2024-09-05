Спортдиректор «Баварии» высказался о том, что Мусиала не стал номинантом на «Золотой мяч»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль выразил недоумение по поводу того, что игрок мюнхенского клуба Джамал Мусиала не попал в итоговый список из 30 игроков, претендующих на «Золотой мяч».

«Джамал был одним из лучших игроков чемпионата Европы, он вошел в символическую сборную турнира и стал одним из самых результативных бомбардиров. Кроме того, благодаря его выдающейся игре «Бавария» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Не понимаю, как он мог не попасть в список 30 лучших игроков прошлого сезона», — приводит слова Эберля сайт br.de.

В прошлом сезоне 21-летний Мусиала отметился в Бундеслиге 10 голами и 6 голевыми передачами.