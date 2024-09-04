Ройс объяснил, почему не остался в Германии

Марко Ройс в прошедшем августе дебютировал в МЛС за новый клуб, «Лос-Анджелес Гэлакси». Марко рассказал, почему не продолжил карьеру в привычной ему немецкой Бундеслиге. В ней он выступал с самого начала взрослой карьеры.

«Есть две вещи: во-первых, связь с «Боруссией». Внезапно играть за другой клуб в Бундеслиге — и потом играть против «Боруссии» — не вписывается в мою натуру. А во-вторых, это был, вероятно, мой последний шанс сделать большой шаг и испытать такое приключение», - говорит Ройс про переезд в США.

Как добавил Ройс, у него были предложения от команд Бундеслиги, но он сразу же их заблокировал.