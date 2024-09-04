Опытный немецкий защитник Матс Хуммельс обрёл новый клуб. Отныне воспитанник «Баварии» будет играть в рядах римской «Ромы». Срок контракта пока что остаётся неизвестным.

Напомним, что этим летом Хуммельс оказался свободным агентом. Он не стал продлевать контракт с дортмундской «Боруссией», с которой по итогу прошлого сезона добрался до финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Центральному защитнику 35 лет, в Дортмунде Матс провёл пять последних лет карьеры. На её протяжении выступал исключительно в составе двух немецких грандах - «Баварии» и «Боруссии». Также у игрока 78 матчей за сборную Германии.