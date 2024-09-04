«Бавария» всё ещё держит Симонса в своём шорт-листе

Мюнхенская «Бавария» до сих пор держит в своём шорт-листе полузащитника Хави Симонса, который прошлым летом предпочёл вернуться в «РБ Лейпциг», а не переходить в команду Венсана Компани.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль всё ещё надеется, что трансфер Симонса удастся оформить в обозримом будущем. Напомним, полузащитник всё ещё принадлежит французскому «ПСЖ».

В новом сезоне нидерландец успел провести два матча в чемпионате Германии, где отметился одной результативной передачей. 21-летний Симонс ранее числился в академии «Барселоны».