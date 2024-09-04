«Реал» запланировал два громких трансфера

Мадридский «Реал» планирует усилить состав команды двумя звездными игроками. Как сообщает Defensa Central, ряды «королевского» клуба следующим летом могут пополнить защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

Канадского латераля «сливочные» могут заполучить бесплатно, поскольку контракт игрока с мюнхенским грандом истекает в конце июня 2025 года. Что касается перехода Вирца, то на его приобретение «Реал» готов выделить порядка 100 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что перехватить Флориана у «Реала» хочет «Бавария». Трудовой договор игрока с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.