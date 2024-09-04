Дризен ответил на вопрос о редких голах Кейна в важных матчах «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о способности Гарри Кейна забивать в важных матчах.

Англичанин показал невероятную результативность в дебютном сезоне после переезда в Мюнхен, отметившись 44 голами в 45 поединках. Однако, как принято считать, в ключевых поединках форвард отличался не так часто, как мог бы, учитывая свой статус.

«Кейн не только забил 36 голов в Бундеслиге и восемь в Лиге чемпионов, но и отдал много голевых передач. Я бы назвал его нападающим «360 градусов», который видит товарищей по команде, а не просто ждёт мяча впереди. Он очень полезен в подыгрыше. Гарри – один из лучших форвардов своего времени.

Конечно, на заключительном этапе прошлого сезона, включая матчи с «Реалом», он был не в оптимальной форме. К тому моменту у него уже начались проблемы со спиной, из-за которых он не сыграл в двух последних встречах. Уверен, находясь в хорошей форме, Кейн будет забивать в важных матчах нынешнего сезона. Никто так не жаждет трофеев, как он», – цитирует Bayern & Germany Дризена.