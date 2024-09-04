Наби Кейта близок к переходу в новый клуб

Полузащитник «Вердера» Наби Кейта находится в шаге от перехода в турецкий «Истанбул Башакшехир».

Гвинеец пополнил ряды бременского клуба прошлым летом после расставания с «Ливерпулем», но крайне неудачно провёл сезон-2023/24, сыграв всего пять матчей из-за частых травм. Согласно данным журналиста Экрема Конура, теперь Кейта близок к очередной смене клуба – в ближайшее время он должен перейти в «Истанбул Башакшехир», с которым уже договорился об условиях сотрудничества.

Контракт Наби Кейта с «Вердером» рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.