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«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана

03 Сентября 2024 • 21:07 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
14.09 16:30

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та мог оказаться в «Баварии» в последние дни трансферного окна.

Мюнхенцев не устраивал запрос «фармацевтов» по немецкому игроку, однако стороны могли достичь компромисса незадолго до завершения трансферного периода. По сообщениям журналиста Тоби Альтсхеффля, руководство «Баварии» было готово приобрести Та в случае продажи Кингсли Комана, но француз решил остаться.

Отмечается, что «Бавария» приняла предложение саудовского «Аль-Хиляля» по вингеру на сумму в 40 млн евро. Коман предпочитал продолжить карьеру в Европе, поэтому сделка не состоялась.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Джонатан Та Байер трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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