«Бавария» собиралась купить игрока «Байера» в случае продажи Комана

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та мог оказаться в «Баварии» в последние дни трансферного окна.

Мюнхенцев не устраивал запрос «фармацевтов» по немецкому игроку, однако стороны могли достичь компромисса незадолго до завершения трансферного периода. По сообщениям журналиста Тоби Альтсхеффля, руководство «Баварии» было готово приобрести Та в случае продажи Кингсли Комана, но француз решил остаться.

Отмечается, что «Бавария» приняла предложение саудовского «Аль-Хиляля» по вингеру на сумму в 40 млн евро. Коман предпочитал продолжить карьеру в Европе, поэтому сделка не состоялась.