Гвардиола вспомнил любимый момент с Мюллером

Бывший тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола вспомнил свой наиболее любимый момент с участием нападающего Томаса Мюллера.

«Мы проигрывали 1:2 за минуту до конца матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2016 году. Мюллер сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. В итоге мы выиграли со счётом 4:2. Больше всего меня поразило то, как скромно Мюллер празднует голы. Сейчас футболисты после забитого гола бегут праздновать. Томас в этом плане другой, он просто хочет обнять своих партнёров после гола», - слова Гвардиолы приводит пресс-служба «Баварии».

Напомним, что на выходных Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых матчей.