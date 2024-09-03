Гвардиола оценил Мюллера

Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству игр за «Баварию». Своим мнением о футболисте поделился экс-тренер мюнхенской команды Хосеп Гвардиола.

«Нет другого игрока, похожего на Томаса Мюллера. Он один из величайших игроков в истории «Баварии» и всего футбола. Не только из-за титулов, но и потому, что он полностью сосредоточен, когда команда в нём нуждается.

Является ли Мюллер недооценённой звездой? Нет. Футбольные фанаты со всего мира знают, насколько он важен на поле. Он умный, непредсказуемый игрок, который всегда знает, куда ему бежать», - слова Гвардиолы приведены на сайте «Баварии».