Кроос высказался после получения награды лучшему игроку года в Германии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос дал комментарии после получения награды лучшему игроку года в своей стране. Напомним, летом футболист завершил профессиональную карьеру после чемпионата Европы, где Германия вылетела на стадии четвертьфинала от Испании.

«Такое ощущение, что последняя игра против Испании была всего пару дней назад. Я думаю, что за последние три месяца мы достигли чего-то, чего не хватало в последние несколько лет, а именно, наличия команды, которая вдохновляет болельщиков», – цитирует Крооса Bayern & Germany.

Напомним, Кроос за свою карьеру 6 раз побеждал в Лиге чемпионов. Тони выступал за такие команды, как «Бавария» и мадридский «Реал».