Олисе высказался о первом вызове в сборную Франции

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе высказался о своём первом вызове во взрослую сборную Франции. Напомним, игрок ранее защищал цвета «синих» на Олимпийских играх, где команда проиграла в финале Испании.

«Я очень рад здесь находиться. Это первый раз, когда я нахожусь в расположении первой команды. Это большое удовольствие и начало чего-то особенного. Я мечтал об этом с детства», – цитирует игрока официальный сайт сборной Франции.

Напомним, Олисе ранее мог выбрать футбольное гражданство Англии, но в итоге решил выступать за Францию. Прошедшим летом Майкл перебрался из «Кристал Пэлас» в «Баварию».