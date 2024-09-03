«Реал» готов побороться с «Барселоной» и «Баварией» за защитника сборной Германии

Защитник Джонатан Та не покинул «Байер» в летнее трансферное окно. При этом футболист наверняка сменит клуб через год – агент Та уже подтвердил, что продлевать контракт его клиент не будет.

На трансферном рынке разгорается серьёзная конкуренция за подписание Та. Согласно данным TodoFichajes, побороться за футболиста настроен и «Реал». Мадридцы составят конкуренцию «Барселоне» и «Баварии».

Джонатан Та был игроком основного состава сборной Германии на летнем чемпионате Европы. Следующим летом защитник может обрести статус свободного агента, что делает его кандидатуру особенно привлекательной для других клубов.