На игрока немецкого клуба напали из-за надетой им футболки «Баварии»

26-летний футболист немецкого «Нюрнберга» Никлас Вилсон-Зоммер стал жертвой нападения со стороны хулиганов. А причина в том, что он надел футболку другого немецкого клуба, «Баварии», и выложил сиё фото в социальные сети.

И, хотя «Нюрнбергу» делить с «Баварией» особо нечего, мягко говоря, радикальные поклонники клуба сочли такой поступок недостойным и вызывающим. Как следствие, голкипер португальского происхожения нарвался на «леща» в ночь с субботы на воскресенье. Клуб уже осудил нападение на Никласа.

- Это не вписывается ни в какие рамки. Мы осуждаем подобное поведение, - сообщила пресс-служба «Нюрнберга».