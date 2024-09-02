«Аль-Наср» официально объявил о переходе в свои ряды защитника Мохамеда Симакана. Условия сделки пока не раскрываются.

В «Аль-Наср» 24-летний Симакан перебрался из «РБ Лейпцига», за который он выступал с лета 2021 года. В итоге за «быков» француз провёл 122 официальных матча, в которых забил семь голов и отдал тринадцать голевых передач на партнёров.

Теперь Мохамед Симакан будет стараться хорошо проявлять себя в Саудовской Аравии. В «Аль-Насре» французский защитник, способный действовать по центру и справа, стал одноклубником звёздного нападающего Криштиану Роналду.