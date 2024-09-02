На днях сообщалось о возможном переходе свободного защитника Матса Хуммельса в римскую «Рому». Однако по словам Джанлуки ди Марцио, потенциальный свободный трансфер на момент начала сентября уже сорвался.

В «Роме» собирались предложить 35-летнему игроку однолетний контракт на 2,5 млн евро. Но затем прошли дополнительные переговоры между сторонами, и по их итогу клуб Серии А решил не подписывать футболиста.

Прошедшим летом Хуммельса связывали с множеством клубов, среди них «Брайтон», «Болонья», «Реал Сосьедад» и даже «Мальорка», однако ни разу дело так и не дошло до реального трансфера.